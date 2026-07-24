L’autopsia ha rivelato che Luca Esposito, trovato carbonizzato in una zona rurale di Eboli tra il 18 e il 19 luglio, è deceduto a causa di ustioni gravi. La sua morte è avvenuta prima che il corpo si incendiase completamente. Gli esami indicano che è stato bruciato vivo, senza segni di strangolamento o ferite da arma da fuoco. La polizia prosegue le indagini per chiarire le cause di questa morte.

Le indagini sulla morte di Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni trovato carbonizzato nella notte tra il 18 e il 19 luglio in una zona rurale di Eboli, hanno portato a nuovi elementi emersi dagli esami autoptici preliminari. Secondo quanto riportato, l'uomo potrebbe essere stato ancora vivo quando è stato appiccato il fuoco al suo corpo: nei polmoni sarebbero state trovate tracce di fumo, un dettaglio che suggerirebbe che Esposito stesse ancora respirando durante l'incendio. L'autopsia avrebbe stabilito che la causa della morte è stata una "asfissia meccanica violenta", cioè un soffocamento. Gli investigatori ipotizzano quindi una dinamica particolarmente cruenta: il giornalista sarebbe stato aggredito e colpito con un oggetto contundente, poi soffocato e infine dato alle fiamme quando forse era ancora in vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Luca Esposito bruciato vivo": l'agghiacciante risultato dell'autopsia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Esposito, i dubbi aperti dopo l’autopsia: “Non è escluso che l’abbiano bruciato vivo”L’autopsia su Luigi ‘Luca’ Esposito non ha chiarito se sia stato ancora vivo quando è stato bruciato.

Omicidio Luca Esposito, svolta nelle indagini: il giornalista potrebbe essere stato bruciato ancora vivoLe indagini sull'omicidio di Luca Esposito, giornalista sportivo di 52 anni, si concentrano sulla possibile sofferenza dell'uomo ancora vivo durante...

Temi più discussi: Omicidio Esposito: forse era ancora vivo quando l'hanno bruciato; Omicidio Luigi Esposito, giornalista forse bruciato vivo dopo essere stato picchiato: l'ipotesi macabra; Il giornalista ucciso a Eboli sarebbe stato strozzato; Luca Esposito, il giornalista bruciato forse ancora da vivo: in campagna l'incontro col killer, conosceva il suo assassino?.

Asfissia meccanica violenta: sarebbe questa la causa della morte di Luigi 'Luca' Esposito, il 53enne giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel Comune di Eboli (Salerno) nella mattinata di domenica scorsa 19 luglio. In sosta x.com

Luca Esposito bruciato mentre era ancora vivo, trovate tracce di fumo nei polmoni. L'autopsia: Morto per asfissia meccanica violentaPoche certezze, troppe ombre e un fitto intreccio di dubbi. Il caso della morte di Luigi Esposito, da tutti conosciuto semplicemente ... msn.com

Il giornalista Luca Esposito bruciato mentre era ancora vivo: trovate tracce di fumo nei polmoniIl dettaglio inquietante è emerso durante l'esame autoptico sul corpo del 53enne, trovato carbonizzato tra il 18 e il 19 luglio in una zona isolata nei pressi di Eboli, in provincia di Salerno. Second ... today.it