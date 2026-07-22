L’autopsia su Luigi ‘Luca’ Esposito non ha chiarito se sia stato ancora vivo quando è stato bruciato. Le analisi non escludono questa possibilità, lasciando il dubbio al 50%. La scena del delitto indica che il corpo potrebbe essere stato incendiato mentre era ancora in vita. Nessuna conclusione definitiva è stata presa, e le indagini continuano senza confermare o smentire questa ipotesi.

Forse Luigi ‘Luca’ Esposito era ancora vivo quando il suo killer gli ha dato fuoco. L’esito dell’autopsia non ha sciolto il dubbio e lascia aperte entrambe le ipotesi al 50%. Per dirimerlo saranno necessari i risultati degli esami istologici e tossicologici per i quali ieri sono stati disposti numerosissimi prelievi. Ci vorranno dai 40 ai 60 giorni per avere notizie precise. L’autopsia è stata svolta dal medico legale Giovanni Casaburi, alla presenza del consulente della famiglia di Esposito, Giuseppe Raimo. Non è un dettaglio di poco conto. Riguarda il grado di efferatezza del delitto, il suo livello di impeto o meno. Potrebbe fornire informazioni importanti sulla personalità dell’assassino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Esposito, i dubbi aperti dopo l’autopsia: “Non è escluso che l’abbiano bruciato vivo”

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