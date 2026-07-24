Lotto Campania protagonista | vinti oltre 36mila euro

Notizia in breve

Nella giornata di giovedì 23 luglio, il Lotto ha visto la Campania protagonista con premi totali superiori ai 36mila euro. Una delle vincite più alte ha riguardato una giocata nella regione, con una somma significativa assegnata a un singolo vincitore. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui punti di vendita coinvolti. La notizia riguarda esclusivamente i risultati delle estrazioni di quel giorno.