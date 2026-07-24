Lotto Campania protagonista | vinti oltre 36mila euro

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata di giovedì 23 luglio, il Lotto ha visto la Campania protagonista con premi totali superiori ai 36mila euro. Una delle vincite più alte ha riguardato una giocata nella regione, con una somma significativa assegnata a un singolo vincitore. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui punti di vendita coinvolti. La notizia riguarda esclusivamente i risultati delle estrazioni di quel giorno.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il Lotto. Nel concorso di giovedì 23 luglio, tra i premi più alti, sono andati alla Regione, 36.250 euro. Presso il punto vendita in Via Scalo Ferroviario a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, vincita da 23.750 euro con tre ambi e un terno; mentre un ambo vale un colpo da 12.500 euro a Napoli in Via Giacinto Gigante. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro, per un totale di 696,2 milioni di euro da inizio 2026. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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