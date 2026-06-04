lotto in campania vinti oltre 20mila euro

In Campania sono state vinte più di 20.000 euro nel concorso del Lotto di mercoledì 3 giugno. La regione ha registrato alcune delle vincite più consistenti, secondo quanto riportato da Agipronews. I premi sono stati distribuiti tra vari giocatori, contribuendo a raggiungere questa somma complessiva. La notizia riguarda esclusivamente le vincite registrate in quella regione durante l’ultimo concorso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Regione fortunata la Campania grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di mercoledì 3 giungo, tra le vincite più alte, sono andati alla regione complessivamente oltre 20mila euro. In Via San Giovanni Porzio a Napoli sei ambi, quattro terni e una quaterna valgono un premio da 15.150 euro. Invece a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, presso il punto vendita in Corso Giuseppe Mazzini sono stati vinti 5.540 euro grazie a tre ambi, un terno e una giocata Lottopiù. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,74 milioni di euro, per un totale di 555,2 milioni di euro da inizio 2026. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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