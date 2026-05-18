Nella giornata di venerdì, un giocatore in provincia di Caserta ha centrato una vincita di oltre 10.000 euro al Lotto, presso un esercizio commerciale in Via Gramsci a Castel Volturno. La vittoria è stata ottenuta con un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. Complessivamente, in Campania sono stati vinti più di 46.000 euro nel concorso del Lotto di venerdì, come riportato da Agipronews.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista del concorso del Lotto di venerdì 15. Come riporta Agipronews, presso l’esercizio in Via Gramsci a Castel Volturno, in provincia di Caserta, è stato centrato un colpo da oltre 10mila euro con un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. A questa si sommano tre vincite da oltre 9mila euro in provincia di Napoli, di cui due venerdì a San Giorgio a Cremano (una presso l’esercizio in Via Pittore, l’altra in Via Mario Recanati) e una in Via Provinciale a Camposano. Nella stessa regione, nel concorso sabato, si segnala anche un premio da oltre 9mila euro a Frigento, in provincia di Avellino presso l’esercizio in Via Francesco De Sanctis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotto, in Campania vinti oltre 46mila euro

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