Lotto in Campania vinti oltre 46mila euro
Nella giornata di venerdì, un giocatore in provincia di Caserta ha centrato una vincita di oltre 10.000 euro al Lotto, presso un esercizio commerciale in Via Gramsci a Castel Volturno. La vittoria è stata ottenuta con un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. Complessivamente, in Campania sono stati vinti più di 46.000 euro nel concorso del Lotto di venerdì, come riportato da Agipronews.
Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista del concorso del Lotto di venerdì 15. Come riporta Agipronews, presso l’esercizio in Via Gramsci a Castel Volturno, in provincia di Caserta, è stato centrato un colpo da oltre 10mila euro con un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. A questa si sommano tre vincite da oltre 9mila euro in provincia di Napoli, di cui due venerdì a San Giorgio a Cremano (una presso l’esercizio in Via Pittore, l’altra in Via Mario Recanati) e una in Via Provinciale a Camposano. Nella stessa regione, nel concorso sabato, si segnala anche un premio da oltre 9mila euro a Frigento, in provincia di Avellino presso l’esercizio in Via Francesco De Sanctis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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