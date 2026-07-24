Lotta all’evasione | è bastato allineare il Pos con gli scontrini per fare emergere 9,1 miliardi in sei mesi

Dal primo gennaio, l’obbligo di collegare i pagamenti con il Pos agli scontrini ha portato alla scoperta di oltre 9,1 miliardi di euro di imponibile in sei mesi. Questa misura ha consentito di evidenziare entrate precedentemente non dichiarate, secondo i dati ufficiali. L’obiettivo era contrastare l’evasione fiscale, e i numeri indicano un incremento significativo delle entrate fiscali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Roma, 24 luglio 2026 – Oltre 9 miliardi di euro. In sei mesi. A tanto ammonta l’aumento di imponibile da quando, inizio dell’anno, è obbligatorio l’ allineamento dei pagamenti con il Pos (bancomat e carte di credito) e l’emissione degli scontrini dei registratori di cassa di negozi e autonomi. Pos-scontrini: emersi 9,1 miliardi. Ammonta a circa 9,1 miliardi di euro nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il maggiore imponibile emerso con l' allineamento degli scontrini ai Pos. Gettito Iva stimato: +1,6 miliardi. Un incrocio che potrebbe valere (solo per l’ Iva ) circa 1,6 miliardi di maggiori entrate per le casse dello Stato senza poi contare l’ effetto sull’Irpef e l’Ires qualora i maggiori incassi facciano cambiare fascia ed aliquota a chi prima dichiarava di meno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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