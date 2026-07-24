Così gli scontrini allineati ai Pos fanno emergere 9,1 miliardi di evasione fiscale

L’obbligo di abbinamento tra scontrini e i Pos sta facendo emergere 9,1 miliardi di pagamenti in nero dall’inizio dell’anno. Una cifra monstre che dimostra come l’evasione fiscale in Italia sia stata storicamente favorita dall’increbile sbadatezza della politica. Che soltanto da quest’anno ha deciso per l’obbligo (diventato tra l’altro pienamente operativo soltanto a marzo). Il Sole 24 Ore segnala che il maggiore imponibile di 9,1 miliardi è valido solo per il primo semestre. E quindi èp destinato ad aumentare ancora. Il solo abbinamento ha consentito di far affiorare quasi 1,6 miliardi in più da versare al Fisco. Il fisco, gli scontrini, la compliance. 🔗 Leggi su Open.online

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