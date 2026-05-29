Miracolo fiscale all’italiana | Pos e scontrini allineati fanno emergere un miliardo di imponibile

Un controllo fiscale ha rilevato che i pagamenti con Pos e gli scontrini emessi sono stati allineati, portando all’emersione di un miliardo di imponibile. La verifica ha confermato che le transazioni elettroniche contribuiscono a ridurre l’evasione fiscale. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti o sulle modalità operative.

Un miracolo fiscale. Oppure la certificazione del fatto che i pagamenti elettronici garantiscono l’emersione del sommerso. E chi si oppone ogni volta che la legislazione va in questa direzione lo sa benissimo. Il Sole 24 Ore annuncia che nei primi cinque mesi di applicazione dell’obbligo di allineamento tra scontrini e Pos sono emersi 5,3 miliardi di imponibile. Con 115 milioni di scontrini in più. E un miliardo di incassi in più per lo Stato. L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio scorso, una volta completato l’anno di attesa previsto dalla manovra 2025 che l’ha introdotto. La sua piena operatività è iniziata a inizio marzo. Scontrini e Pos. 🔗 Leggi su Open.online

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