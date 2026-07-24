Lotta ai maranza | stretta sui minori imputabili

Il Consiglio dei ministri ha approvato una legge che riconosce ai minori di 14 anni la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. La norma stabilisce che, a partire da questa età, i minorenni sono imputabili per reati commessi. La premier ha affermato che chi commette un reato deve assumersi le proprie responsabilità. La modifica riguarda la definizione di imputabilità e la gestione dei reati commessi da giovani.

Il Consiglio dei ministri vara una norma che li considera capaci di intendere e di volere dai 14 anni, salvo prova contraria. Giorgia Meloni: «Chi sbaglia paga». Carlo Nordio: «Cambia l’onere della prova». Il governo interviene sulla sicurezza e affronta il problema della delinquenza minorile, sempre più diffusa. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un disegno di legge che rafforza l’imputabilità per i ragazzi sotto i 18 anni, invertendo l’onere della prova. Già ribattezzato «anti-maranza», il ddl ha l’obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang soprattutto nelle grandi città. Le nuove norme vanno a modificare l’articolo 98 del Codice penale che regola l’imputabilità dei minori. 🔗 Leggi su Laverita.info

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