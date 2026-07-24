L’oscurità delle feste si accende | Johnny Depp e Ti West reinventano il mito di Scrooge e gli spiriti del Natale

Notizia in breve

È stato diffuso il primo trailer di un nuovo film natalizio che vede Johnny Depp interpretare Ebenezer Scrooge. La pellicola, coprodotta da due case di produzione, si propone di offrire una versione inedita e più inquietante del racconto classico. La narrazione si concentra sulla figura di Scrooge, accompagnato da spiriti del Natale, in un’interpretazione che si discosta dalla tradizione. La data di uscita e ulteriori dettagli non sono stati ancora annunciati.