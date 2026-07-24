L’oscurità delle feste si accende | Johnny Depp e Ti West reinventano il mito di Scrooge e gli spiriti del Natale
È stato diffuso il primo trailer di un nuovo film natalizio che vede Johnny Depp interpretare Ebenezer Scrooge. La pellicola, coprodotta da due case di produzione, si propone di offrire una versione inedita e più inquietante del racconto classico. La narrazione si concentra sulla figura di Scrooge, accompagnato da spiriti del Natale, in un’interpretazione che si discosta dalla tradizione. La data di uscita e ulteriori dettagli non sono stati ancora annunciati.
Il classico natalizio per eccellenza si prepara a mostrare un volto del tutto inaspettato, inquietante e profondo. Paramount ed Eagle Pictures hanno rilasciato il primo trailer di Scrooge e gli spiriti del Natale, la nuova attesissima pellicola che vedrà Johnny Depp nei panni di Ebenezer Scrooge. Alla regia troviamo Ti West, regista cult del panorama horror e thriller, pronto a plasmare la celebre opera di Charles Dickens con la sua inconfondibile impronta stilistica. In arrivo nei cinema italiani a novembre, il film promette di trascinare il pubblico in un viaggio viscerale dentro un nome conosciuto da tutti, ma attraverso una storia del tutto inedita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Johnny Depp è Ebenezer Scrooge nella prima immagine del nuovo film di Ti West
Leggi anche: Al Comic-Con di San Diego ha pure lanciato il trailer del film "Scrooge e gli spiriti del Natale"