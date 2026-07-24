Lorenzo Mazzoleni è scomparso sul K2 durante un'ascensione. Domani, in piazza della Chiesa ai Piani Resinelli, si terrà una serata organizzata dall’associazione Namasté e dagli Amici di Lorenzo. L’evento è dedicato a ricordare l’alpinista e l’uomo, con testimonianze e momenti di ricordo. La serata mira a mantenere vivo il suo ricordo tra chi lo ha conosciuto.

Domani, sabato 25, in piazza della Chiesa ai Piani Resinelli, l’associazione Namasté e gli Amici di Lorenzo organizzano una serata speciale per ricordare Lorenzo Mazzoleni: l’alpinista, l’amico e l’uomo che continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto. Lorenzo scomparve il 29 luglio del 1996 mentre scendeva dal K2 dopo aver raggiunto la vetta insieme ai compagni. Nel corso dell’evento verrà proiettato un video inedito, accompagnato da testimonianze e ricordi di chi ha condiviso con lui importanti momenti di vita e di montagna. La serata sarà presentata e moderata da Alberto Benini. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Centro Servizi Marco e Pietro Della Santa in Via Escursionisti n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorenzo Mazzoleni scomparso sul K2. Una serata di ricordi

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