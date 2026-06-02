Un giovane di 20 anni è morto dopo un incidente sul lungomare di Tor San Lorenzo nella notte di domenica 31 maggio. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Emanuele De Negri. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si chiamava Emanuele De Negri il ragazzo di 20 anni morto nella notte di domenica 31 maggio nel grave incidente avvenuto a Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea. Il giovane, originario di Albano Laziale, viaggiava su una Lancia Ypsilon coinvolta nello scontro con una Mitsubishi all’altezza dell’incrocio con via Marino. Lo scontro e i feriti. Nell’impatto una delle due vetture si è ribaltata. Per Emanuele non c’è stato nulla da fare, mentre altri tre giovani che erano sulla Lancia Ypsilon, due di 19 anni e uno di 20, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Ferito anche il conducente della Mitsubishi, un uomo di 60 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontro sul lungomare di Tor San Lorenzo; niente da fare per Lorenzo. Aveva solo 20 anni

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