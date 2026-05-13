A Riva del Garda, un rappresentante dell’associazione ha partecipato a Rebuild 2026, manifestazione dedicata al settore edile e alla gestione urbana. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di far crescere Torino senza creare una città troppo selettiva o esclusiva. La presenza dell’associazione a questa fiera evidenzia l’interesse nel discutere di temi legati alla casa e allo sviluppo urbano nel contesto nazionale.

Riva del garda, 13 mag. (Adnkronos) - “Come città di Torino siamo felici di essere presenti a Rebuild, che è una realtà fondamentale nel panorama della discussione del nostro Paese e quest'anno, in particolare, a parlare di casa, che è un tema per noi molto importante. Torino è una città italiana rilevante: è la quarta città d'Italia per dimensione, però con dinamiche che sono diverse dalle città che oggi vivono una crisi più conclamata sull'abitare, pensiamo a Milano naturalmente, ma anche a Bologna o in parte a Roma”. Lo afferma Paolo Mazzoleni, Assessore all'Urbanistica Comune di Torino, in occasione della dodicesima edizione di REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rebuild 2026, ass. Mazzoleni: "Torino deve crescere senza diventare una città espulsiva"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Rebuild 2026, Brocchi (RICS Italia): "L'housing deve diventare una priorità strutturale europea, non un'emergenza temporanea"

Rebuild 2026, Micelli (Rebuild): “Emergenza casa nasce da squilibrio fra territori”(Adnkronos) – "Siamo di fronte a un'emergenza casa e questo in modo quasi paradossale, perché la popolazione italiana non cresce e abbiamo un vasto...

Argomenti più discussi: Rebuild 2026, ass. Mazzoleni: Torino deve crescere senza diventare una città espulsiva; Rebuild 2026, Camerano (Cdp): Service housing leva strategica per mobilità e lavoro; Auto Union Lucca: il ritorno della regina della velocità.

Rebuild 2026, ass. Mazzoleni: Torino deve crescere senza diventare una città espulsiva‘Casa ancora accessibile, ma affitti in aumento dell’80%: il nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’ ... adnkronos.com