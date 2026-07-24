Trent’anni fa, durante la discesa dalla vetta del K2, scomparve un alpinista. Era il 29 luglio 1996 e l’uomo aveva 29 anni. La sua scomparsa non è mai stata chiarita e da allora si cerca di ricostruire quanto accaduto. Il ricordo di quella giornata viene mantenuto vivo anche nella città natale, dove si svolgono commemorazioni e iniziative in sua memoria.

Lecco, 24 luglio 2026 – Lorenzo Mazzoleni avrebbe compiuto 60 anni il 15 dicembre prossimo. Ne ha vissuti esattamente la metà. La sua vita si è interrotta il 29 luglio 1996 quando scomparve durante la discesa dalla vetta del K2 (8.611 metri), che l’alpinista dei Ragni di Lecco aveva conquistato insieme ad altri tre compagni. Quella di Lorenzo resta una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nella comunità alpinistica italiana e, in special modo, in quella lecchese privata di uno dei suoi talenti più cristallini. A sinistra Lorenzo Mazzoleni sul K2 nell’area dove è stato trovato il suo zaino Sopra ancora lui durante una scalata A destra Simone Moro La serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lorenzo Mazzoleni scomparso sul K2 trent’anni fa ricordato nella sua Lecco

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