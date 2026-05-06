Scomparso nel nulla sulle montagne di Lecco 6 anni fa | quelle ossa trovate nei boschi sono di Osvaldo Lanfredini
Sei anni fa, un uomo scomparve senza lasciare tracce nelle montagne di Lecco. Dopo un lungo periodo di silenzio, circa un anno fa furono trovati resti umani tra i boschi della zona. Recentemente, le analisi hanno confermato che quei resti appartengono a Osvaldo Lanfredini, la persona scomparsa nel 2019. La scoperta ha portato a un passo avanti nelle indagini sulla sua scomparsa.
Lecco, 6 maggio 2026 – Era scomparso più di sei anni fa. Nessuna traccia, fino al ritrovamento di resti umani, oltre un anno fa sui monti della provincia di Lecco. Ora la certezza: quelle ossa – trovate il 31 marzo del 2025 in un casolare di Presallo, a Vendrogno (Lecco), sopra Bellano – sono di Osvaldo Lanfredini, classe 1969, camminatore appassionato di montagna. Dal 20 gennaio del 2020 di lui non si sapeva più nulla: era scomparso poco prima dell'inizio dell'emergenza Covid. CARDINI LECCO = ESCURSIONISTI - SENTIERI - MONTAGNA - MONTAGNE DEL LECCHESE - ARCHIVIO Ricerche inutili . Vane tutte le ricerche.? A lanciare l'allarme erano stati...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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