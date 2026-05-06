Sei anni fa, un uomo scomparve senza lasciare tracce nelle montagne di Lecco. Dopo un lungo periodo di silenzio, circa un anno fa furono trovati resti umani tra i boschi della zona. Recentemente, le analisi hanno confermato che quei resti appartengono a Osvaldo Lanfredini, la persona scomparsa nel 2019. La scoperta ha portato a un passo avanti nelle indagini sulla sua scomparsa.

Lecco, 6 maggio 2026 – Era scomparso più di sei anni fa. Nessuna traccia, fino al ritrovamento di resti umani, oltre un anno fa sui monti della provincia di Lecco. Ora la certezza: quelle ossa – trovate il 31 marzo del 2025 in un casolare di Presallo, a Vendrogno (Lecco), sopra Bellano – sono di Osvaldo Lanfredini, classe 1969, camminatore appassionato di montagna. Dal 20 gennaio del 2020 di lui non si sapeva più nulla: era scomparso poco prima dell'inizio dell'emergenza Covid. CARDINI LECCO = ESCURSIONISTI - SENTIERI - MONTAGNA - MONTAGNE DEL LECCHESE - ARCHIVIO Ricerche inutili . Vane tutte le ricerche.? A lanciare l'allarme erano stati...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scomparso nel nulla sulle montagne di Lecco 6 anni fa: quelle ossa trovate nei boschi sono di Osvaldo Lanfredini

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