A Londra, una Cadillac rosa, associata a Barbie, è stata guidata tra i principali monumenti della città. La vettura era accompagnata da un furgone da trasloco anch’esso rosa. L’evento faceva parte di una promozione per promuovere un’esperienza pop-up rivolta ai fan, che immagina il trasferimento del personaggio nella capitale britannica.

La cadillac rosa di Barbie ha sfrecciato davanti ai monumenti di Londra, con un furgone da trasloco rosa al seguito. Si tratta di un’iniziativa promozionale volta a lanciare un’esperienza pop-up dedicata ai fan che immagina il suo trasferimento nella capitale britannica. La “London DreamHouse” di Barbie apre i battenti a Covent Garden, a Londra. L’esperienza, che durerà tutto il fine settimana, celebra l’evoluzione della Barbie DreamHouse, sin dalla sua prima incarnazione nel 1962. La nuova mostra presenta immagini della casa di Barbie nel corso degli anni e offre ai fan l’opportunità interattiva di immaginare come potrebbe essere la loro casa dei sogni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, la cadillac rosa di Barbie sfreccia nella metropoli

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Barbie si trasferisce a Londra: la Cadillac rosa sfreccia in città!

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