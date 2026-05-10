In occasione della Festa della mamma, viene pubblicata un’intervista doppia tra Rosa Chemical e sua madre Rosa, in cui si parla di esperienze di vita condivise. La madre di Rosa Chemical racconta di aver inviato olio e sugo da Torino durante il periodo in cui era a Londra, e di aver cresciuto il figlio da sola, senza giudicarlo. La conversazione affronta anche temi come assenze paterne e adolescenze complicate.

In cosa vi somigliate, madre e figlio? Mamma Rosa: «Nelle foto imbronciate, un po’ sì. Anche io ne ho alcune di quando ero piccola ed ero imbronciata». Rosa Chemical: «È un grande classico, io sempre imbronciato perché non volevo fare le foto e tu sorridente, accanto. È rimasto tutto uguale». Mamma Rosa: «Sicuramente la mia è stata un’infanzia felice, ho due fratelli e giocavamo molto insieme. Ho avuto una famiglia quercia, come la chiamo io, con radici salde. Papà calabrese e mamma siciliana, si erano conosciuti a Genova». Rosa Chemical: «Non sei torinese doc, mamma». Le radici forti di cui parlava l’hanno aiutata a crescere da sola suo figlio? Mamma Rosa: «Avere una famiglia forte alle spalle mi ha fatto diventare forte».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosa Chemical e mamma Rosa: «Non avevamo soldi, a Londra mi mandava l’olio e il sugo da Torino. Solo a 25 anni ho capito cosa significasse crescere un figlio da sola. Non mi ha mai giudicato»

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