Anna van der Breggen sfreccia nella cronoscalata di Nevegal Tappa e maglia rosa al Giro d’Italia femminile

Notizia in breve

Anna van der Breggen ha vinto la cronoscalata di Nevegal al Giro d’Italia femminile, conquistando anche la maglia rosa. La gara si è svolta con la partecipazione di Demi Vollering, ma è stata l’altra neerlandese a prevalere. Van der Breggen, 36 anni, ha completato il percorso con il miglior tempo, lasciando indietro le rivali. La tappa è stata caratterizzata dalla sua performance in salita, che le ha permesso di ottenere la maglia rosa.