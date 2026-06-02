Anna van der Breggen sfreccia nella cronoscalata di Nevegal Tappa e maglia rosa al Giro d’Italia femminile
Anna van der Breggen ha vinto la cronoscalata di Nevegal al Giro d’Italia femminile, conquistando anche la maglia rosa. La gara si è svolta con la partecipazione di Demi Vollering, ma è stata l’altra neerlandese a prevalere. Van der Breggen, 36 anni, ha completato il percorso con il miglior tempo, lasciando indietro le rivali. La tappa è stata caratterizzata dalla sua performance in salita, che le ha permesso di ottenere la maglia rosa.
36 anni e non sentirli. Tutti attendevano Demi Vollering nel primo scontro diretto tra le big della classifica generale al Giro d’Italia femminile 2026, invece viene fuori l’altra neerlandese: Anna van der Breggen. Devastante la cronoscalata verso Nevegal dell’atleta del Team SD Worx – Protime, vittoria numero 65 in carriera, torna a vincere nella Corsa Rosa a ben cinque anni di distanza, e soprattutto veste la Maglia Rosa facendo il vuoto sulle rivali. Un razzo vestito di blu: la leader della classifica dei GPM ha messo in scena una performance devastante, chiusa con il tempo di 31.38 (24.164 kmh). Da domani sarà la donna da battere in questa Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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