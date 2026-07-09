Due persone sono risultate positive al virus West Nile a Novara, segnando i primi contagi dell'anno. In Emilia-Romagna, sono stati segnalati nuovi casi di infezione da West Nile, come già verificatosi nello stesso periodo dello scorso anno. Il virus viene trasmesso dalle zanzare e i casi sono stati identificati attraverso le analisi di routine. La presenza di casi nel nord Italia si conferma anche quest’estate.

Così come avvenuto lo scorso anno, anche quest’estate sono comparsi i primi casi di West Nile. A Novara sono stati individuati i primi due casi del 2026. Entrambe le persone sono risultate positive e si trovavano presso l’ospedale Maggiore di Novara. In Emilia-Romagna sono state individuate zanzare positive al West Nile in tutte le sei province dell’Emilia. West Nile, i casi in Italia NovaraToday ha aggiunto ulteriori dettagli ai due casi di persone risultate positive al West Nile. Il primo caso è stato riscontrato il primo di luglio e si tratta di un residente in provincia di Novara, a Romentino. La seconda persona è risultata positiva l’8 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi di West Nile in Emilia-Romagna e contagi a Novara, la situazione del virus trasmesso dalle zanzare

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