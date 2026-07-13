L'infettivologo ha evidenziato alcune discrepanze nei dati sui casi di West Nile in Italia e ha chiesto una maggiore trasparenza nella comunicazione epidemiologica. Inoltre, ha sottolineato la necessità di rafforzare la sorveglianza per monitorare meglio la diffusione del virus nel territorio. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione sulla diffusione del virus nel Paese.

Mentre cresce l’attenzione per la diffusione del virus West Nile nel nostro Paese, l’infettivologo Gianni Rezza chiede una maggiore trasparenza nella comunicazione dei dati epidemiologici e un rafforzamento della sorveglianza. L’ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute e già direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ha fatto il punto della situazione attraverso un intervento pubblicato sui social, dopo la conferma del primo caso del 2026 nel Lazio, un 29enne della provincia di Latina, già dimesso dall’ospedale Santa Maria Goretti. Secondo Rezza, è fondamentale che i cittadini vengano informati in modo tempestivo sia sulla distribuzione del virus sul territorio nazionale sia sulle misure di prevenzione da adottare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - West Nile, l’esperto lancia l’allarme: “Ecco cosa non torna sui casi in Italia”

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