Locorotondo è in fremito per i funerali di Gigio Donnarumma

Da davidemaggio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la trasmissione TGSport su Rai 2, l’inviata Donatella Cupertino ha annunciato con entusiasmo i funerali di Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della nazionale di calcio. L’errore è stato evidente durante la diretta mattutina, causando reazioni di sorpresa tra gli spettatori e nel pubblico presente a Locorotondo, dove si svolgevano i funerali.

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Gaffe al TGSport, in onda in mattinata su Rai 2. L’inviata Donatella Cupertino annuncia entusiasta i funerali di Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale Italiana di calcio. Locorotondo è in fremito per questo evento . Tra poco più di cinque ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale, Gigio Donnarumma, e della sua compagna Alessia sono le parole della giornalista, inviata nel comune pugliese. Locorotondo oggi è in fermento ma ovviamente per tutt’altra cerimonia: Donnarumma c’è, vivo e vegeto, prono a convolare a nozze con la sua fidanzata. La Nazionale sarà anche morta, ma Gigio no!?? pic.twitter.comQac0hc8mjs — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) July 24, 2026 Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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