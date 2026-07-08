Il portiere della Nazionale ha visitato questa mattina la fabbrica di Maranello, dove ha visto il processo di produzione e ha potuto osservare da vicino i nuovi modelli, tra cui la Ferrari Luce. La visita è stata documentata con foto pubblicate sui social media.

Come testimoniato dagli scatti pubblicati su Instagram, questa mattina il portiere della Nazionale ha fatto visita alla fabbrica di Maranello, dove ha potuto osservare il dietro le quinte delle linee di produzione ma anche ammirare da vicino gli ultimi modelli, come la Ferrari Luce. Dopo l'accoglienza calorosa ricevuta, Donnarumma si è anche intrattenuto con il personale della Rossa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Che sorpresa a Maranello! Gigio Donnarumma in visita alla casa di produzione del Cavallino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi a sorpresa dopo 10 anni: «Ho firmato con lei un contratto a tempo indeterminato»Dopo oltre dieci anni insieme, il portiere della nazionale e la sua compagna hanno deciso di sposarsi in modo inaspettato.

Leggi anche: Gigio Donnarumma si è sposato, le nozze a sorpresa con Alessia Elefante: “Ho un contratto a tempo indeterminato”

Gigio Donnarumma si è sposato, le nozze a sorpresa con Alessia Elefante: Ho un contratto a tempo indeterminatoGigio Donnarumma ha sposato Alessia Elefante. Il portiere della Nazionale e del Manchester City ha condiviso sui social i primi scatti da marito e moglie, dopo la proposta di matrimonio nel 2024. fanpage.it

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi a sorpresa dopo 10 anni: Ho firmato con lei un contratto a tempo indeterminatoGigio Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e giocatore del Manchester City, sposa Alessia Elefante, la compagna di vita alla quale è legato dal 2016. Sono loro stessi a dare la notizia a ... vanityfair.it