Donnarumma a Francavilla Fontana per l’abito del matrimonio Cerimonia domani a Locorotondo
Gianluigi Donnarumma si è recato oggi a Francavilla Fontana presso la bottega Dalmut per scegliere l’abito da sposo. La cerimonia si terrà domani a Locorotondo. Una signora ha condiviso una foto del portiere dell’Italia, chiedendosi quanto sia alto.
“Ma quanto è alto Donnarumma?” si è chiesta la signora Serena che ha diffuso la foto con il portiere dell’Italia. Oggi a Francavilla Fontana dove Gianluigi Donnarumma è andato alla bottega Dalmut per l’abito da sposo. Domani nella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo la cerimonia nuziale, la sposa è Alessia Elefante. Cge, stando alle previsioni meteo, potrebbe anche tenere fede a un classicissimo dei proverbi. La festa in una masseria di Fasano e a quanto sembra sarà una succursale dei mondialia anche di Wimbledon, conMbappé, Haaland, Guardiola, Sinner e vari altri che stando a indiscrezioni sono fra gli invitati. L'articolo Donnarumma a Francavilla Fontana per l’abito del matrimonio Cerimonia domani a Locorotondo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Matrimonio di Donnarumma in Puglia: prova abito e selfie per strada
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