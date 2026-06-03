Due commercianti nel quartiere Santa Lucia sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver scoperto collegamenti abusivi alla rete elettrica. I controlli sono stati effettuati nel quartiere Borgo Marinari, dove i militari hanno identificato e segnalato gli imprenditori per aver manomesso il contatore dell’energia. L’indagine ha portato alla denuncia per furto di energia elettrica, con l’accusa di aver aggirato le norme sulla fornitura di corrente.

Controlli dei carabinieri nel quartiere Santa Lucia hanno portato alla denuncia di due imprenditori accusati di aver sottratto energia elettrica attraverso collegamenti abusivi alla rete. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione Napoli Chiaia in collaborazione con tecnici dell’Enel. Le verifiche hanno interessato alcune attività commerciali situate nell’area del Borgo Marinari. Nel mirino sono finiti un ristorante e un bar di via Santa Lucia. Secondo quanto accertato, entrambi i contatori sarebbero stati alterati e gli impianti elettrici collegati direttamente alla rete nazionale, consentendo così l’utilizzo di corrente senza che i consumi venissero registrati e addebitati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, “pezzotto” al contatore: denunciati due commercianti del Borgo Marinari

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