Pistola trovata nel contatore di casa del comandante della polizia locale di Viterbo

Da viterbotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata trovata una pistola nel vano del contatore dell'acqua di un’abitazione a Viterbo, appartenente al comandante della polizia locale. La scoperta è avvenuta durante un'ispezione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La pistola è stata sequestrata dalle forze dell’ordine e sono in corso accertamenti. Non sono stati resi noti eventuali collegamenti tra l’arma e altre attività o eventi.

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Una pistola nel vano del contatore dell'acqua dell'abitazione del comandante della polizia locale di Viterbo, Mauro Vinciotti. Il ritrovamento risale a lunedì 1 giugno ed è stato lo stesso Vinciotti a scoprire l'oggetto, dopo aver notato che lo sportello del contatore risultava aperto. Andato a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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