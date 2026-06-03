Pistola trovata nel contatore di casa del comandante della polizia locale di Viterbo

Notizia in breve

È stata trovata una pistola nel vano del contatore dell'acqua di un’abitazione a Viterbo, appartenente al comandante della polizia locale. La scoperta è avvenuta durante un'ispezione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La pistola è stata sequestrata dalle forze dell’ordine e sono in corso accertamenti. Non sono stati resi noti eventuali collegamenti tra l’arma e altre attività o eventi.