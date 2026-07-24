Un gruppo di politici ha presentato un’iniziativa chiamata “Scudo democratico”. La proposta mira a contrastare la propaganda, la dipendenza economica e la manipolazione dell’informazione, evidenziando come le democrazie moderne siano minacciate da influenze sotterranee e colonizzazioni tecnologiche. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela delle istituzioni democratiche e sulla difesa del pluralismo informativo. È stata annunciata in Parlamento senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Le democrazie non muoiono più sotto i cingoli dei carri armati. Muoiono lentamente, erose dalla propaganda, dalla dipendenza economica, dalla manipolazione dell’informazione, dalla colonizzazione tecnologica e dall’infiltrazione dei luoghi nei quali si forma il consenso. È una guerra silenziosa: gli strumenti sono gli algoritmi, gli hacker, le piattaforme digitali, il controllo delle materie prime, la finanza, la corruzione, le reti di influenza. Non si conquistano territori: si orientano governi, si dividono le società, si indeboliscono le democrazie. In questo scenario va letta la proposta sullo Scudo democratico, avanzata da Carlo Calenda e Pina Picierno nel solco dell’iniziativa della Commissione europea del 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo Scudo democratico di Calenda e Picierno è molto più di una proposta di legge

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