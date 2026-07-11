Marco Travaglio ha affermato che se il prossimo premier sarà Giuseppe Conte e alla Difesa sarà nominato un ministro contrario al riarmo, cambierà qualcosa. Questa dichiarazione ha suscitato preoccupazione tra alcuni esponenti politici, aprendo spazio a nuove dinamiche nel panorama politico. La posizione di Travaglio evidenzia una possibile divergenza rispetto alle scelte di governo sul tema della difesa e del riarmo.

La maschera è definitivamente caduta. A toglierla non è stato un avversario, ma Marco Travaglio, che ha avuto il merito della chiarezza: «Se (.) il premier sarà Giuseppe Conte e alla Difesa andrà un nemico del riarmo cambierà qualcosa», ha scritto il direttore del Fatto Quotidiano. Facile traduzione: un governo guidato dal leader del Movimento 5 Stelle straccerebbe, come si usa dire adesso nel partito unico Pd-M5s-Avs, gli impegni assunti dall’Italia e dall’Europa sul rafforzamento della difesa comune. Un manifesto politico. E anche il primo slogan della campagna elettorale, comprese le eventuali primarie del campo largo: se siete contro il riarmo, votate Conte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il manifesto di Conte e Travaglio inquieta Renzi, e apre lo spazio politico per Calenda e Picierno

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