La vicepresidente del Parlamento europeo ha dichiarato che l’Italia è particolarmente esposta alle operazioni di influenza straniera, evidenziando come la guerra ibrida si svolga anche attraverso il controllo delle piattaforme digitali e il dibattito pubblico. Secondo quanto affermato, il Paese presenta vulnerabilità che lo rendono suscettibile alle interferenze esterne, sottolineando la necessità di un intervento per rafforzare la difesa democratica contro queste minacce.

La guerra ibrida si combatte anche dentro il dibattito pubblico, sulle piattaforme digitali e nelle fragilità delle democrazie. Per Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, l’Italia è “uno dei ventri molli d’Europa”: un Paese esposto alle operazioni di influenza straniera, ma anche chiamato a fare i conti con le proprie vulnerabilità. Dalla propaganda russa alla minaccia delle interferenze elettorali, fino alla necessità di un’Europa più forte, Picierno spiega perché la difesa dello spazio democratico non può essere separata dalla costruzione di una sovranità europea. Secondo l’ultimo rapporto europeo l’88% delle attività di manipolazione e interferenza informativa straniera rilevate passa attraverso X. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Uno scudo democratico contro le interferenze russe. La proposta di Picierno (Spazio Pubblico)

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