Lo scoppio di uno pneumatico fa carambolare l’auto in autostrada | 4 feriti uno è grave
Un incidente sull'autostrada Azzurra nel territorio di San Giuliano Terme ha provocato quattro feriti, uno dei quali in condizioni gravi. L’incidente si è verificato intorno al chilometro 152, quando uno pneumatico ha scoppiato facendo perdere il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Non ci sono altri veicoli coinvolti.
SAN GIULIANO TERME – Momenti di grande paura lungo l’Autostrada Azzurra. Intorno al chilometro 152, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura. Secondo i primissimi accertamenti, il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, verosimilmente a causa dello scoppio imprevisto di uno pneumatico. L’impatto e la brusca traiettoria dell’auto sono stati talmente violenti da provocare lo sbalzo di alcune persone fuori dall’abitacolo. Il bilancio provvisorio del sinistro è di quattro persone ferite. Tre di esse sono state stabilizzate dai sanitari del 118 e trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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