Lo scoppio di uno pneumatico fa carambolare l’auto in autostrada | 4 feriti uno è grave

Notizia in breve

Un incidente sull'autostrada Azzurra nel territorio di San Giuliano Terme ha provocato quattro feriti, uno dei quali in condizioni gravi. L’incidente si è verificato intorno al chilometro 152, quando uno pneumatico ha scoppiato facendo perdere il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Non ci sono altri veicoli coinvolti.