Autostrada A12 | scoppia uno pneumatico auto perde il controllo Quattro feriti uno è grave

Notizia in breve

Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente sull’autostrada A12 questa mattina poco dopo le 8. Un pneumatico ha scoppio, causando la perdita di controllo di un veicolo. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Genova e Roma, all’altezza del chilometro 152, a San Giuliano Terme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni di uno dei feriti sono considerate gravi.