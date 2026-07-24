Autostrada A12 | scoppia uno pneumatico auto perde il controllo Quattro feriti uno è grave
Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente sull’autostrada A12 questa mattina poco dopo le 8. Un pneumatico ha scoppio, causando la perdita di controllo di un veicolo. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Genova e Roma, all’altezza del chilometro 152, a San Giuliano Terme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le condizioni di uno dei feriti sono considerate gravi.
SAN GIULIANO TERME (PISA)- Incidente stamattina, 24 luglio 2026, poco dopo le 8 sull’autostrada A12 Genova-Roma, nel tratto dell’Autostrada Azzurra all’altezza del chilometro 152, a San Giuliano Terme (Pisa). Ferite quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile avrebbe perso ilcontrollo, probabilmente a causa dello scoppio di una gomma. Nell’impatto le quattro persone sarebbero state sbalzate fuori dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Tre feriti sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale di Cisanello di Pisa, mentreuna quarta persona è stata presa in carico dall’elisoccorso Pegaso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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