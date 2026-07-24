lo sciopero dei rider due ore senza consegne per dare voce ai diritti degli invisibili

Domani, tra le 19 e le 21, i rider delle principali piattaforme di consegna, tra cui Gloovo, Deliveroo e Just Eat, si fermeranno per due ore. Lo sciopero mira a richiamare l’attenzione sui diritti dei lavoratori considerati invisibili. Durante il periodo di protesta, nessuna consegna sarà effettuata. La mobilitazione coinvolge lavoratori di diversi paesi e si svolge in diverse città italiane. La protesta è stata annunciata attraverso comunicati e social media.

Domani, dalle 19 alle 21, scioperano i riders, i lavoratori che operano per le principali piattaforme di consegna, come Gloovo, Deliveroo e Just Eat. Una mobilitazione che va avanti ormai da qualche mese e che dopo le assemblee tenutesi nei giorni scorsi a Pesaro e Fano, ora entra in una nuova fase con due ore di sciopero e sit-in che si terrà di fronte al McDonald’s di Pesaro. A proclamarlo sono Filt Cgil e Nidil Cgil Pesaro e Urbino, che invitano anche la cittadinanza a sostenere la mobilitazione e a non effettuare ordini durante le due ore di sciopero. Stando alle stime dei sindacati, sono circa 200 i riders presenti nelle zone di Pesaro e Fano, dove si effettuano la maggior parte delle consegne della nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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