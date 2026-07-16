A Milano, circa 200 rider hanno manifestato in centro, sfilando in corteo per protestare contro le basse retribuzioni e la mancanza di indennizzi durante le pause causate dalle alte temperature. La protesta si è concentrata sulla richiesta di salari più equi e sulla tutela durante condizioni climatiche estreme. La manifestazione ha coinvolto lavoratori di consegne che chiedono miglioramenti alle condizioni di lavoro e compensi adeguati.

I rider tornano in piazza. A Milano in duecento sfilano in corteo per le vie del centro per protestare contro le “paghe da fame” e i mancati indennizzi per gli stop dovuti alle alte temperature. Da quando le ordinanze anti caldo sono entrate in vigore, tra le 12 e le 16 le piattaforme hanno bloccato le consegne per chi lavora in bici.“L’ordinanza serve in teoria a tutelare la salute, di principio è corretta – spiega Andrea Bacchin, Nidil Cgil Milano – ma non si può ignorare il fatto che non ci siano ammortizzatori sociali in questo settore”. E mentre il clima cambia diventando sempre più caldo, le paghe rimangono uguali. “La consegna minima viene pagata 3 euro – racconta uno dei rider in corteo – per questo vogliamo un contratto vero” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Basta paghe da fame. Anche noi vogliamo mangiare”. A Milano duecento rider in piazza per lo sciopero delle consegne

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