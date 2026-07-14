Rider in sciopero a Milano e Firenze stop alle consegne mercoledì 15 luglio | orario e motivazioni della protesta

I rider delle principali piattaforme di consegna a Milano e Firenze hanno scioperato mercoledì 15 luglio, interrompendo le consegne durante le ore più calde. La protesta ha coinvolto i ciclofattorini che hanno deciso di fermarsi per motivi legati alle condizioni di lavoro. Le fermate sono state attuate nelle fasce orarie centrali della giornata. La mobilitazione ha interessato entrambe le città senza ulteriori dettagli sulle richieste.

I rider delle principali piattaforme di food delivery hanno proclamato uno sciopero per mercoledì 15 luglio a Milano e Firenze. In entrambe le città, i ciclofattorini sono stati costretti a fermarsi nelle ore più calde della giornata. Una misura che, nelle intenzioni delle amministrazioni comunali, serve soprattutto a tutelare la loro salute. Il problema è che la stragrande maggioranza dei rider è pagata a cottimo. Il che significa che non lavorare equivale a non portare a casa uno stipendio. Gli orari dello sciopero e le app coinvolte. A Milano, lo sciopero scatterà a partire dalle ore 18 e riguarda i fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat. 🔗 Leggi su Open.online

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