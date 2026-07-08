Alle 14.15 è partita la quinta tappa del Tour de France, da Lannemezan a Pau, lunga 158,3 km. La frazione si presenta pianeggiante, con un solo Gpm di terza categoria. Il leader in maglia gialla, un ciclista norvegese, ha un vantaggio di 28 secondi sull’avversario statunitense. La corsa prosegue lungo un percorso senza grandi salite, con il primo sprint previsto a circa metà tappa.

Frazione perlopiù pianeggiante di 158.3 km: una delle meno impegnative della Grande Boucle 2026. In programma c'è un solo Gpm di terza categoria. Il norvegese, in maglia gialla dopo l'arrivo a Foix, prenderà il via con 28” di vantaggio sullo statunitense Quinn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour de France: dalle 14.15 la quinta tappa Lannemezan-Pau. C'è Traeen in maglia giallo

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