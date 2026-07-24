Sul Col d’Ornon, la salita pedalabile di oggi, si deciderà se il gruppo principale attaccherà o lascerà correre gli attaccanti. La tappa del Tour de France 2026 si sta svolgendo in un scenario tattico imprevedibile, con alcuni corridori come Piganzoli e Tiberi che sperano di sfruttare le occasioni. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano questa fase cruciale della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 16.10 Sulla salita pedalabile del Col d’Ornon capiremo definitivamente che intenzioni avrà il plotone principale nei confronti degli attaccanti. 16.09 Si avvicina il GPM di seconda categoria del Col d’Ornon. 5,4 km al 6,4% di pendenza media. 16.07 Il drappello dei fuggitivi è tirato da Armirail, uno dei quattro corridori della Visma. Su chi puntano per la vittoria di tappa? Kuss, Piganzoli o Jorgenson? 16.04 E’ una situazione molto incerta. 4’16” di margine per il folto gruppo di testa. E’ un vantaggio importante, ma non ancora sufficiente per pensare di difendersi sull’Alpe d’Huez. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: scenario tattico imprevedibile. Piganzoli e Tiberi sperano

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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