LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi-fuga con Piganzoli Tiberi Carapaz e Martinez!

Notizia in breve

Durante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una fuga di circa 43 corridori, tra cui Piganzoli, Tiberi, Carapaz e Martinez. A circa un chilometro dalla fine della salita, la testa della corsa era composta da questa lunga fuga. Poco prima delle 15:00, il gruppo principale ha passato in testa la squadra che guida la corsa, poco prima dell’arrivo.