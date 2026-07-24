LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi-fuga con Piganzoli Tiberi Carapaz e Martinez!
Durante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una fuga di circa 43 corridori, tra cui Piganzoli, Tiberi, Carapaz e Martinez. A circa un chilometro dalla fine della salita, la testa della corsa era composta da questa lunga fuga. Poco prima delle 15:00, il gruppo principale ha passato in testa la squadra che guida la corsa, poco prima dell’arrivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 15.01 1 chilometro alla fine della salita per i 43 battistrada. 14.59 Passa in testa la EF nel gruppo al comando. La squadra di Carapaz alza il ritmo in questi ultimi metri di salita. 14.56 In difficoltà la UAE di Pogacar. Con il campione sloveno sono rimasti solo Felix Großschartner e Del Toro. La squadra emiratina ha nel gruppo in fuga Adam Yates, che potrebbe fermarsi in caso di necessità. 14.53 Continua a crescere il ritardo del gruppo maglia gialla, che adesso è dietro di 2’10”. 14.51 Ancora 4km alla fine del Col du Noyer, cominciano le rampe più dure di questa salita. 🔗 Leggi su Oasport.it
ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE
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