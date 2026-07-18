Oggi in corsa una fuga di cinque corridori, con altri tre che si sono aggregati poco dopo. Pidcock ha tentato una ripresa, mentre Tiberi si è lanciato all’attacco. La classifica generale vede ancora in testa un gruppetto di cinque, con il resto del gruppo che si avvicina. La tappa prosegue con intensità, e le operazioni di avvicinamento sono ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.51 Fra i cinque al comando e il gruppo della fuga c’è un altro terzetto. I contrattaccanti che vogliono tornare sulla testa della corsa sono: Pablo Castrillo e Einer Rubio della Movistar e Thymen Arenssman della Netcompany Ineos. 14.50 I battistrada passano per la prima volta sotto il traguardo di Le Markstein. Gli ultimi 5km percorsi dai ciclisti ricalcavano alla perfezione i 5000 metri finali. 14.49 Non c’è intesa nel gruppo alle spalle dei 5 battistrada. Il vantaggio del quintetto è già di 25?. 14.48 Si ricompattano i due gruppetti emersi dal maxi plotone in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga, Pidcock di riprova. Tiberi all’arrembaggio

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