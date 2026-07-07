LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi fuga in testa alla corsa ma il gruppo controlla
Durante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una grande fuga in testa alla corsa, con diversi ciclisti in avanguardia. Tuttavia, il gruppo principale ha mantenuto il controllo e non ha permesso ai fuggitivi di aumentare troppo il vantaggio. Alle 15.16, il margine di vantaggio dei corridori in testa si è ridotto leggermente rispetto ai minuti precedenti. La corsa continua con i ciclisti ancora in movimento lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.16 E’ sceso ancora leggermente il margine di vantaggio dei battistrada. Adesso il gruppo dista 3? dalla fuga. 15.14 Si sono rialzati Molenaar, Stannard e Steinhauser. I tre corridori sono stati ripresi dal maxi gruppo in fuga. 15.12 Subito dopo lo sprint intermedio comincerà il GPM di seconda categoria del Col du Coudons (10,9km al 5,5%). 15.09 I ciclisti affronteranno adesso un tratto di 20km di pianura fino al traguardo volante di Quillan. 15.06 Robert Stannard (Bahrain), Molenaar (Cajarural) e a Steinhauser (EF) provano a sorprendere il gruppo in fuga dopo il gpm del COl du Paradis. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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