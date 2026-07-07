LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi fuga in testa alla corsa ma il gruppo controlla

Notizia in breve

Durante la tappa del Tour de France 2026 di oggi si è formata una grande fuga in testa alla corsa, con diversi ciclisti in avanguardia. Tuttavia, il gruppo principale ha mantenuto il controllo e non ha permesso ai fuggitivi di aumentare troppo il vantaggio. Alle 15.16, il margine di vantaggio dei corridori in testa si è ridotto leggermente rispetto ai minuti precedenti. La corsa continua con i ciclisti ancora in movimento lungo il percorso.