Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, due ciclisti italiani sono stati staccati e hanno perso contatto con il gruppo principale. In testa rimangono 14 corridori, tra cui Armirail, Kuss e Carapaz. Tra gli italiani, Riccitello e Tiberi non sono più nel gruppo di testa. La corsa continua con questi 14 in fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 16.47 Davanti sono rimasti in 14: Armirail, Kuss, Cattaneo, Simmons, Carapaz, Benoot, Riccitello, Tejada, Martinez, Arensman, Foss, Johannessen, Romo e Rubio. 16.44 3’47” il ritardo del gruppo maglia gialla. 16.42 Baudin prova ad evadere dal plotone maglia gialla. 16.42 Anche Frigo perde contatto dal gruppo di testa. 16.40 Carapaz transita per primo sul Col d’Ornon. 16.38 500 metri al GPM. 16.38 Il drappello di testa si è assottigliato a 15 corridori. Presenti ancora Cattaneo e Frigo. 16.37 Gee sta imponendo un passo decisamente sostenuto. Scende a 4’04” il margine dei battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Italia a bocca asciutta. Si staccano Piganzoli e Tiberi

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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