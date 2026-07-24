LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Col d’Ornon spartiacque tattico della corsa

Notizia in breve

Derek Gee ha iniziato a tirare nel gruppo della maglia gialla, mentre Ayuso sembra non apprezzare che Martinez lo stia superando in classifica generale. La tappa di oggi al Col d’Ornon si sta rivelando decisiva per gli equilibri della corsa. La fuga si sta allargando, e le strategie si fanno più intense tra i favoriti. La corsa si sta avvicinando alla fase cruciale, con molti atleti pronti a tentare lo scatto decisivo.