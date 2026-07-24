LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Col d’Ornon spartiacque tattico della corsa
Derek Gee ha iniziato a tirare nel gruppo della maglia gialla, mentre Ayuso sembra non apprezzare che Martinez lo stia superando in classifica generale. La tappa di oggi al Col d’Ornon si sta rivelando decisiva per gli equilibri della corsa. La fuga si sta allargando, e le strategie si fanno più intense tra i favoriti. La corsa si sta avvicinando alla fase cruciale, con molti atleti pronti a tentare lo scatto decisivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 16.31 Derek Gee si mette in testa a tirare nel gruppo maglia gialla. Evidentemente ad Ayuso non sta bene che Martinez lo stia virtualmente scavalcando in classifica generale. 16.30 Niente da fare per Antonio Tiberi: perde contatto sul Col d’Ornon. 16.29 Anche Vacek e Pedersen perdono terreno. Sempre Armirail a tirare il gruppetto al comando. 16.29 O’Connor si stacca da un drappello di testa che si sta assottigliando rapidamente. 16.28 Inizia il Col d’Ornon. GPM di seconda categoria: 5,4 km al 6,4% di pendenza media. 16.26 35 km al traguardo. 16.25 Sono sempre in quattro gli italiani nel gruppo di testa: Piganzoli, Tiberi, Cattaneo e Frigo. 🔗 Leggi su Oasport.it
ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE
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