LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | esplode la corsa sul Col de Montsegur bene Frigo

Durante la tappa di oggi, la corsa si è accesa sul Col de Montsegur, con un gruppetto di cinque corridori che ha guadagnato circa 5 minuti sugli inseguitori. Tra loro, si distingue Frigo, che si mantiene attivo in testa. La classifica generale vede un distacco di circa 5 minuti tra il gruppo di testa e gli inseguitori, guidati da Simmons. La corsa continua a muoversi su ritmi elevati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.01 Il gruppetto con Castrillo, Garcia Pierna, Frigo, Debruyne, Garcia Pierna e Træen hanno circa 5? sugli inseguitori guidati da Simmons. 17.00 Frigo transita per primo sul Col de Montsegur. 16.59 Debruyne, Garcia Pierna e Træen rientrano su Frigo e Castrillo. Simmons aspetta Vacek e Pedersen. 16.59 Attacco di Marco Frigo che rientra su Castrillo. 16.58 Simmons resta in testa al gruppo. L’americano ha nel mirino Castrillo che ha guadagnato 5 secondi. 16.57 Nuovo attacco di Pablo Castrillo. La Movistar Team sta alternando gli attacchi dei due corridori. 16.57 Simmons si mette in testa al gruppetto per dettare l’andatura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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