Una fuga di 43 ciclisti sta dominando la corsa in questa tappa del Tour de France 2026. Tra i fuggitivi ci sono anche quattro italiani. Dopo un'ora di gara, il gruppo ha percorso 36,3 chilometri. La situazione rimane fluida, con i battistrada che cercano di mantenere il vantaggio e i inseguitori che cercano di rientrare. La corsa prosegue senza soste significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 15.27 I chilometri percorsi dal gruppo nella prima ora di corsa sono stati 36,3. Ritmo molto alto considerando le dure salite in avvio di frazione. 15.25 Stabile il ritardo del gruppo, che mantiene 3’30” di ritardo dai battistrada. 15.22 Lenny Martinez, se la tappa si concludesse in questo momento, scavallerebbe Skjelmose in classifica. Azione molto interessante per il francese, che in un solo colpo potrebbe puntare alla tappa e risalira in classifica. Prima della frazione di oggi era settimo a 12’50” da Pogacar. 15.20 E’ terminato il lungo tratto di discesa. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di 43 in testa! Dentro anche quattro azzurri

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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