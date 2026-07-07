LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi-gruppo in fuga dentro anche Marco Frigo! Il peloton lascia fare
Un grande gruppo sta percorrendo la tappa del Tour de France a velocità più bassa rispetto alla fuga, con un maxi-gruppo in fuga che include anche un ciclista italiano. La corsa è in corso e la classifica generale si aggiorna di continuo. La fuga si sta mantenendo compatta mentre il peloton procede lentamente lungo il percorso. La situazione rimane fluida e nessun cambio di leadership è ancora stato annunciato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14.02 Il gruppo sta percorrendo questo tratto di percorso a velocità piuttosto lenta rispetto alla fuga. Il ritardo della maglia gialla è già di 2’40”. 13.59 Il corridore più vicino a Tadej Pogacar in classifica è il norvegese della Uno-X Mobility Torstein Træen a 5:06, seguito poi da Sean Quinn a 5:34 e Mathias Vacek a 8:56. 13.56 Questa la composizione ufficiale e definitiva della fuga: Nico Denz (RBH), Jan Tratnik (RBH), Mads Pedersen (LTK), Quinn Simmons (LTK), Mathias Vacek (LTK), Sean Quinn (EFE), Georg Steinhauser (EFE), Michael Valgren (EFE), Robert... 🔗 Leggi su Oasport.it
TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay
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