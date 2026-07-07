LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | maxi-gruppo in fuga dentro anche Marco Frigo! Il peloton lascia fare

Notizia in breve

Un grande gruppo sta percorrendo la tappa del Tour de France a velocità più bassa rispetto alla fuga, con un maxi-gruppo in fuga che include anche un ciclista italiano. La corsa è in corso e la classifica generale si aggiorna di continuo. La fuga si sta mantenendo compatta mentre il peloton procede lentamente lungo il percorso. La situazione rimane fluida e nessun cambio di leadership è ancora stato annunciato.