LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita durissimo a Plateau de Solaison

Notizia in breve

Oggi si è corsa la quindicesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo in salita molto difficile a Plateau de Solaison. La tappa è iniziata questa mattina e ha visto i ciclisti affrontare un percorso impegnativo, culminato nella salita finale. La corsa è stata seguita con attenzione, con i corridori che hanno affrontato il traguardo in salita dopo aver percorso molte ore di gara.