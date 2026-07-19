LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita durissimo a Plateau de Solaison
Oggi si è corsa la quindicesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo in salita molto difficile a Plateau de Solaison. La tappa è iniziata questa mattina e ha visto i ciclisti affrontare un percorso impegnativo, culminato nella salita finale. La corsa è stata seguita con attenzione, con i corridori che hanno affrontato il traguardo in salita dopo aver percorso molte ore di gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France 2026, centotredicesima edizione della Grand Boucle, con primo vero arrivo in salita della corsa. Il percorso odierno misura 161.3 km, con partenza da Champagnole e arrivo a Plateau de Solaison per 3950 metri di dislivello. La frazione partirà sùbito in salita, al km 17.3 si arriverà allo sprint intermedio di Saint-Laurent-En-Grandvaux. Da qui una breve discesa porterà al primo GPM di giornata: Côte des Rousses (6.6 km al 5.1% medio, terza categoria). Ci saranno poi circa 100 km senza asperità interessanti, poi inizierà il Col de la Croisette (4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 14 Highlights
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