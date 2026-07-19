Oggi sulla salita di Plateau de Solaison si decide la quindicesima tappa del Tour de France 2026. La corsa si conclude con un arrivo in salita, offrendo un’ultima occasione per i favoriti di attaccare. La gara è in corso e i ciclisti affrontano il tracciato con intensità, mentre la classifica generale si mantiene ancora molto aperta. La tappa rappresenta il primo vero arrivo in salita di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France 2026, centotredicesima edizione della Grand Boucle, con primo vero arrivo in salita della corsa. Il percorso odierno misura 161.3 km, con partenza da Champagnole e arrivo a Plateau de Solaison per 3950 metri di dislivello. La frazione partirà sùbito in salita, al km 17.3 si arriverà allo sprint intermedio di Saint-Laurent-En-Grandvaux. Da qui una breve discesa porterà al primo GPM di giornata: Côte des Rousses (6.6 km al 5.1% medio, terza categoria). Ci saranno poi circa 100 km senza asperità interessanti, poi inizierà il Col de la Croisette (4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuova occasione per Pogacar sull’arrivo in salita a Plateau de Solaison

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Tour de France 2026 Stage 14 Highlights

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