LIVE Napoli in ritiro a Dimaro | l’allenamento degli azzurri in diretta
Napoli ha svolto l’allenamento mattutino a Dimaro durante il ritiro estivo. La sessione si è svolta sul campo principale, con i giocatori in campo per circa un’ora. La presenza di tutte le componenti della rosa è stata confermata. Nessun comunicato ufficiale ha ancora annunciato eventuali infortuni o assenze. La seduta si è conclusa senza incidenti, con esercitazioni tecniche e tattiche. La squadra prosegue il ritiro in vista della prossima stagione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli in campo a Dimaro per la seduta mattutina. Segui la diretta. L'articolo LIVE Napoli in ritiro a Dimaro: l’allenamento degli azzurri in diretta proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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