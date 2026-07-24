LIVE Napoli in ritiro a Dimaro | l’allenamento degli azzurri in diretta

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Napoli ha svolto l’allenamento mattutino a Dimaro durante il ritiro estivo. La sessione si è svolta sul campo principale, con i giocatori in campo per circa un’ora. La presenza di tutte le componenti della rosa è stata confermata. Nessun comunicato ufficiale ha ancora annunciato eventuali infortuni o assenze. La seduta si è conclusa senza incidenti, con esercitazioni tecniche e tattiche. La squadra prosegue il ritiro in vista della prossima stagione.

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