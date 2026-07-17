Il Napoli è arrivato a Dimaro | inizia il ritiro degli azzurri di Massimiliano Allegri

La squadra di calcio è arrivata a Dimaro per il ritiro estivo, iniziato ufficialmente. È la quindicesima volta che gli atleti si preparano nella Val di Sole. Da quando si svolge qui il ritiro, sono stati conquistati alcuni dei principali successi della squadra. La preparazione si svolge in questa località, dove i calciatori svolgono allenamenti e attività prima della ripresa delle competizioni ufficiali.

Ed è iniziata dunque ufficialmente l'avventura del Napoli qui a Dimaro Folgarida, la quindicesima volta che la squadra azzurra inizia la preparazione estiva qui nella Val di Sole e da quando ha iniziato qui il ritiro sono arrivati i grandi successi dell'epoca dell'era De Laurentiis. A guidare il plotone azzurro era Massimiliano Allegri, immediatamente acclamato dai tifosi che accoglievano il pullman azzurro che è arrivato dall'aeroporto di Verona attorno alle 14:15; era prevedibile questo affetto nei confronti del tecnico che ha guidato la Juventus e il Milan ed è una accoglienza dunque assai differente rispetto a quando ha iniziato l’avventura in bianco e nero prendendo il posto proprio di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Il Napoli è arrivato a Dimaro!

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