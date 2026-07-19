Napoli il ritiro a Dimaro | Allegri sprona i suoi in allenamento rientrato l' allarme Rafa Marin

Notizia in breve

L'allenamento mattutino si è svolto a Dimaro sotto la guida di Allegri, che ha diretto la sessione con gesti energici e frequenti urla. Durante l'esercitazione, ha fatto poche pause per parlare con il direttore sportivo. Nel frattempo, è stato chiarito che l'allarme riguardante il difensore Rafa Marin è rientrato.