Napoli il ritiro a Dimaro | Allegri sprona i suoi in allenamento rientrato l' allarme Rafa Marin
L'allenamento mattutino si è svolto a Dimaro sotto la guida di Allegri, che ha diretto la sessione con gesti energici e frequenti urla. Durante l'esercitazione, ha fatto poche pause per parlare con il direttore sportivo. Nel frattempo, è stato chiarito che l'allarme riguardante il difensore Rafa Marin è rientrato.
Massimiliano Allegri dirige gesticolando e urlando spesso l'allenamento del mattino. Le sue brevi pause sono solo per scambiare qualche chiacchiera con il ds Manna. In campo regolarmente Rafa Marin, dopo la paura di ieri per la botta alla caviglia. Ma l'allarme è rientrato in poche ore. Restano fuori ancore Gilmour, Neres e Beukema. Politano lavora in palestra. Napoli ritiro Dimaro: l'allenamento mattutino del terzo giorno (Foto Mosca) Lavoro al solito subito col pallone, quattro squadre divise nelle due metà campo e partitelle per tutti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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