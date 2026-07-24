LIVE Mercato | Fiorentina c' è Dovbyk se parte Kean Cagliari in attacco pressing per Bowie

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cagliari ha iniziato la preparazione in montagna, con sessioni di allenamento a Temù e Ponte di Legno, inclusa una lunga seduta mattutina di Fabio Pisacane. La squadra lavora per rinforzare l’attacco, con l’obiettivo di acquisire Bowie. Nel mercato, la Fiorentina valuta la possibile partenza di Kean, con Dovbyk come possibile sostituto.

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(francesco velluzzi) Il Cagliari è arrivato a Temù e Ponte di Legno e non si è risparmiato. Fabio Pisacane ha svolto una lunga seduta al mattino e nel pomeriggio amichevole con la Samp di Bernardo Corradi:  è finita 0-0 e il rumore lo hanno fatto soprattutto i tifosi blucerchiati che hanno contestato la proprietà lanciando dei nasi in campo. Pisacane punta sul 4-3-2-1 con Adopo più avanzato e due play, i nuovi Romano e Winks. Che ha ottimi piedi, ma deve velocizzare. Fazzini fa, come gli piace, la mezzala. In evidenza Sebastiano Esposito e nella ripresa il 2006 Sebastiano Di Paolo che potrebbe restare. "Anche se io dalla società un regalo in attacco me lo aspetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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