(francesco velluzzi) Il Cagliari è arrivato a Temù e Ponte di Legno e non si è risparmiato. Fabio Pisacane ha svolto una lunga seduta al mattino e nel pomeriggio amichevole con la Samp di Bernardo Corradi: è finita 0-0 e il rumore lo hanno fatto soprattutto i tifosi blucerchiati che hanno contestato la proprietà lanciando dei nasi in campo. Pisacane punta sul 4-3-2-1 con Adopo più avanzato e due play, i nuovi Romano e Winks. Che ha ottimi piedi, ma deve velocizzare. Fazzini fa, come gli piace, la mezzala. In evidenza Sebastiano Esposito e nella ripresa il 2006 Sebastiano Di Paolo che potrebbe restare. "Anche se io dalla società un regalo in attacco me lo aspetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Mercato: Fiorentina, c'è Dovbyk se parte Kean. Cagliari, in attacco pressing per Bowie

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Kean al Como, effetto domino: Dovbyk può lasciare la Roma!

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Temi più discussi: Kean si avvicina al Como, la Fiorentina risponde e si scatena: prima Alajbegovic, poi Cancellieri o Volpato. E Lang...; Fiorentina, attenta: c'è anche il Besiktas su Thorstvedt; Fiorentina, Grosso: Kean? Mi piacerebbe tenerlo, ma le voci di mercato ci sono; Fiorentina, la Juve apre al prestito di Joao Mario.

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