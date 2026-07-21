fiorentina si valuta dovbyk in caso di addio a kean

La Fiorentina sta considerando l'acquisto di Dovbyk come possibile sostituto di Kean, nel caso in cui l’attaccante lasciasse il club. Nel frattempo, il Como ha iniziato a sondare il terreno per Moise Kean, avviando i primi contatti con l’entourage dell’attaccante per valutare la fattibilità di un trasferimento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata.

Nelle ultime ore il Como sta mostrando un forte interesse per Moise Kean e avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage dell'attaccante per capire la fattibilità dell'operazione. La Fiorentina considera il classe 2000 un punto fermo della rosa e non lo lascerebbe partire tanto facilmente, a meno che i lariani non mettano sul piatto un'offerta irrinunciabile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i viola starebbero però valutando le eventuali alternative all'ex Juventus. Tra i profili sondati ci sarebbe anche Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è in uscita dalla Roma e i giallorossi chiedono tra i 18 e i 20 milioni di euro, una cifra abbordabile per la Fiorentina in caso di partenza di Kean. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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